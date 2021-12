Patrick Drahi veut introduire Sotheby's en bourse

Un retour en bourse pour Sotheby's?

Formule gagnante

Il a d'ailleurs livré de façon philosophique son rapport à la dette, dans une interview donnée au magazine de l'école polytechnique, La Jaune et La Rouge, en juin dernier: "Il faudrait graver dans le marbre ce droit inaliénable que tout un chacun à une nouvelle chance. L’échec, pour celui qui le subit, est en soi une punition bien suffisante. De ce point de vue, la dette est un formidable révélateur: en s’endettant, l’entrepreneur se met en première ligne. En prenant des risques pour développer son entreprise, il est porteur d’optimisme. Le mot même de dette doit avant tout prendre le sens d’une responsabilité et non d’une culpabilité." Une formule gagnante avec Altice depuis 20 ans, et tant que les planètes resteront alignées.