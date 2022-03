Les entreprises doivent se débarrasser de toute urgence de leur obsession morbide des bénéfices et exercer pleinement leur rôle sociétal. Les coûts du changement climatique et des inégalités ne seront bientôt plus gérables, estime l’ancien patron d’Unilever, Paul Polman. "Nous surestimons le temps qu’il nous reste encore."