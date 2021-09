Qui est le véritable responsable d’un accident du travail?

Un licenciement d’un travailleur, ayant commis une erreur à l’origine d’un accident du travail, peut être "manifestement déraisonnable" si l’employeur a lui-même manqué à ses devoirs.

Lorsqu'un accident survient, en l'occurrence un accident du travail, il est fréquent qu'une erreur humaine soit à l'origine de celui-ci. Qui l'a commise? Dans quelles circonstances? L'auteur de l'erreur a-t-il commis une faute?

Le licenciement, même moyennant paiement d'une indemnité, de l'auteur d'une erreur peut-il être qualifié de "manifestement déraisonnable"? La Cour du travail de Bruxelles, dans un arrêt inédit du 31 juillet 2021 (2018 /AB/497) a tranché la question sur la base d'un examen précis de l'ensemble des circonstances.

Fluide glacial

Une entreprise générale de travaux était en charge de l'aménagement d'un local dans un hôpital. Le sol devait être traité avant d'être peint et ce, au moyen d'un produit acide. Avant d'être appliqué, ce produit doit être dilué. Deux ouvriers furent chargés de cette mission à l'issue de laquelle le produit appliqué fut évacué avec un aspirateur.

Très rapidement après, un dégagement de fumée survint qui entraîna l'intoxication d'une dizaine de travailleurs, qui furent hospitalisés et ensuite en incapacité de travail pour quatre jours.

L'ouvrier avait utilisé un produit dangereux à l'état pur au lieu de le diluer avec pour conséquence une émanation toxique et l’intoxication de ses collègues.

Immédiatement après, les deux ouvriers furent licenciés moyennant indemnité; ce qui entraîna un arrêt de travail de leurs collègues qui obtinrent la réintégration d'un des deux.

L'autre quant à lui demanda à connaître le motif de son licenciement et il lui fut répondu qu'il avait utilisé un produit dangereux à l'état pur au lieu de le diluer avec pour conséquence une émanation toxique et l’intoxication de ses collègues. L'intéressé contesta cette explication et revendiqua le paiement d'une indemnité pour licenciement déraisonnable qui lui fut accordée par le tribunal et l'employeur interjeta appel.

Protection contre les risques liés à des agents chimiques

La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs impose aux employeurs de prendre les mesures de prévention adéquates et elle prévoit aussi l'obligation pour les travailleurs de veiller à leur sécurité et à leur santé ainsi qu'à celles de leurs collègues.

Un arrêté royal du 11 mars 2002 prévoit des dispositions spécifiques en matière de protection contre les risques liés à des agents chimiques: évaluation préalable et écrite des risques, suppression ou réduction des risques au moyen de matériel et de procédures de travail adéquats, conception de procédés de travail adaptés, mesurage des agents chimiques susceptibles d'avoir des répercussions sur les travailleurs, etc.

En outre, en cas d'accident du travail grave, un rapport provisoire doit à tout le moins être établi par le comité pour la prévention et la protection au travail qui doit s'être rendu immédiatement sur place.

Des carences graves

La Cour constata les nombreux manquements commis par l’employeur.

Alors même qu'il était établi que le produit utilisé était dangereux (risques de dégagement de vapeurs corrosives et des dangers pouvant en découler, nécessité d’aérer le local et, si nécessaire, port d'un appareil respiratoire) et qu’il ne faisait pas partie des tâches habituelles du travailleur, la Cour dut bien constater que rien n'avait été fait.

La Cour constata d'abord qu’il n'était pas établi avec certitude que l'ouvrier n'avait pas dilué le produit.

Un seul témoin avait affirmé que le travailleur et son collègue auraient répandu le produit non dilué, mais deux autres témoins présents sur les lieux n'avaient pas été interrogés. Ce seul témoignage ne pouvait donc pas être «recoupé».

Le véritable responsable de l'accident était l'employeur et celui-ci ne pouvait faire supporter la responsabilité de l'accident à un travailleur en bout de chaîne alors même que l’enquête avait été bâclée.

En outre, le comité pour la prévention et la protection au travail ne s'était pas rendu immédiatement sur les lieux et l'aspirateur utilisé pour évacuer le produit avait été vidé de son contenu rendant impossible toute vérification. La Cour rejeta les conclusions de l'inspection sociale concluant à l'absence de faute dans le chef de l'employeur en raison de la piètre qualité du contrôle. Enfin, il n’avait pas été demandé aux deux travailleurs s'ils avaient ou non dilué le produit...

Le véritable responsable de l'accident était l'employeur et celui-ci ne pouvait faire supporter la responsabilité de l'accident à un travailleur en bout de chaîne alors même que l’enquête avait été bâclée et que ses propres fautes étaient principalement à l'origine de l'accident.