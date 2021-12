Randstad entérine l'acquisition de Hudson Benelux

Comme nous vous l'annoncions en septembre dernier, la filiale belge de Randstad a acquis Hudson Benelux, spécialiste du conseil en ressources humaines . L'information est confirmée ce jeudi par Randstad dans un communiqué. Hudson continuera à fonctionner en tant qu'entreprise et marque distinctes. Les 275 employés travailleront à partir des bureaux existants en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Hudson constituera une solide extension du portefeuille actuel du groupe Randstad . "L'acquisition offre de nouvelles opportunités grâce aux services dans lesquels Hudson excelle, tels que le recrutement et la sélection spécialisés, la gestion de talents, des solutions RH flexibles, des conseils stratégiques en matière de rémunération et des outils RH innovants."

Hudson a été fondée en 1982 par l'actuel PDG, Ivan De Witte, sous le nom de De Witte & Morel. Au cours des décennies suivantes, l'entreprise s'est développée et est devenue le leader du marché du conseil en ressources humaines à haute valeur ajoutée et du détachement de cadres intermédiaires et supérieurs pour le secteur privé et public, mais également pour de nombreuses PME et multinationales.