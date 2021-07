"Recadrer" n’est pas harceler

Une carrière originale

Une entreprise avait conclu un contrat de stage avec un informaticien, qui devint actionnaire de la société et qui s'inscrivit à la Banque carrefour des entreprises en qualité d'indépendant. Ses prestations firent alors l'objet d'une facturation. Ensuite, l'intéressé céda ses parts et les parties conclurent un contrat de stage d'insertion en entreprise suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Des enregistrements

L'enregistrement de communications à l'insu de son interlocuteur constitue une atteinte à la vie privée . La preuve est donc irrégulière, mais, en vertu de la célèbre et complexe jurisprudence Antigone de la Cour de cassation, elle est néanmoins susceptible d'être utilisée en justice. Il appartient au juge saisi du litige d'apprécier si une telle preuve peut être prise en considération à la condition qu'une "forme" prescrite à peine de nullité n'ait pas été méconnue et qu'elle ne soit pas entachée d'un défaut viciant sa fiabilité où susceptible de violer le droit à un procès équitable.

En l'occurrence, l'enregistrement litigieux avait été gardé secret durant des années et était produit in extremis. L’écoulement du temps ne permettait plus au dirigeant de l'entreprise de réagir à la retranscription et, en outre, celle-ci était susceptible d'avoir été manipulée enfin de n’en conserver que les extraits favorables.