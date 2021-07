Recticel s'offre une place à bord du premier vol spatial de Jeff Bezos

La filiale américaine de Recticel approvisionnera entre autres, Blue Origin en systèmes de protection thermique et acoustique . Élaborés à base de mousse polyuréthane haute performance , ils équiperont le carénage de la fusée réutilisable New Glenn .

Une contribution qui, selon Recticel, est indispensable au bon déroulement de chaque mission. "New Glenn présente une charge utile [la partie de l’engin destinée à remplir les objectifs fixés] dont le volume est deux fois plus élevé que celui de tout autre appareil de ce type. Notre kit de carénage est capable de protéger cette charge utile de façon optimale, tant au décollage qu'à atterrissage", peut-on lire dans le communiqué.

Décollage imminent

Recticel a également annoncé, dans la foulée, participer au premier vol habité du lanceur orbital New Shepard , un appareil qui présente la particularité d’être réutilisable et de pouvoir transporter des passagers.

New Shepard marquera également le coup et décollera, 52 ans plus tard, depuis un désert de l'ouest du Texas. Quatre passagers, dont Jeff Bezos et son frère, Mark Bezos, monteront à bord de l'appareil. L'expédition a par ailleurs fait l'objet d'une vente aux enchères sans précédent, puisque l'unique place disponible s'est arrachée au prix de 28 millions de dollars.