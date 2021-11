Recticel trouve un acheteur portugais pour sa division literie

Avec la cession prévue de deux de ses trois divisions, le groupe belge s'arme encore un peu plus contre l'OPA de l'autrichien Greiner.

Recticel a trouvé un repreneur pour sa division literie. Elle sera reprise par le portugais Aquinos, l'un des plus grands fabricants européens de matelas et de tissus d'ameublement. La multinationale est prête à payer 122 millions d'euros, dettes comprises, pour la branche connue, entre autres, pour les marques Lattoflex, Swissflex et Beka.