Recycle BXL Pro veut donner un nouvel élan au recyclage en entreprise

Le tri est une obligation légale pour les entreprises en Région de Bruxelles-Capitale. Mais la campagne Recycle BXL Pro, lancée vendredi conjointement par Fost Plus, Bruxelles Environnement et Valipac, vise également à souligner que la gestion des déchets en entreprise, dans commerces et les établissements horeca, présente aussi des avantages non négligeables.