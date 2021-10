Sa condamnation confirmée, Stéphan Jourdain annonce un recours devant la CEDH

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'homme d'affaires Stéphan Jourdain et confirmé sa condamnation à un an de prison.

La Cour de cassation a rejeté, mercredi, le pourvoi introduit par l'homme d'affaires Stéphan Jourdain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui l'a condamné, le 23 mars dernier, pour divers délits financiers. Il a été condamné à une peine d' un an de prison avec sursis, à la confiscation de 2,2 millions d'euros et à une interdiction d'exercer une activité commerciale pendant cinq ans .

Contacté par L'Echo à l'issue de la décision, Stéphan Jourdain a déclaré entendre former un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. "Mes avocats me conseillent d’introduire un recours à Strasbourg devant la CEDH, à Strasbourg. Ma décision est prise en ce sens. Sur un plan plus personnel, pour qui connait le dossier, voilà une décision qui ne va pas contribuer à redonner de la crédibilité à l’institution judiciaire belge", a tancé l'homme d'affaires qui a toujours contesté les faits reprochés.