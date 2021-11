Saisissons la main tendue des multinationales

Maints groupes internationaux voient la Belgique comme un fer de lance pour des investissements (verts). Ne les décourageons pas par un traitement fiscal imprévisible et non contradictoire, notamment par le durcissement annoncé du régime des prix de transfert.

Comme toujours, le nouvel accord budgétaire est constitué d’une batterie de mesures ayant pour fil conducteur le renouvellement et la modernisation, entre autres, du marché du travail, une réforme fiscale (pour l’instant modeste) et l’effort de relance. Super, tout cela est plus que bienvenu! Mais attendons de voir ce qui en résultera finalement, après la concertation sociale.

Un aspect (devenu un grand classique) s’est à nouveau invité dans le paquet de mesures envisagées.

Tarification intragroupe à nouveau visée

De quoi s’agit-il? De l’annonce d’un durcissement du régime des prix de transfert pour les entreprises multinationales.

Il ne fait aucun doute qu’il faut s’attaquer aux transactions artificielles et, par conséquent, aux transferts de bénéfices manipulés.

En termes simples, il s’agit de serrer un peu plus la vis en ce qui concerne les transactions transfrontalières au sein même des multinationales. Celles-ci sont appréhendées avec de plus en plus de suspicion, de crainte que la tarification intragroupe ne soit pas conforme au marché. Soyons clairs, il ne fait aucun doute qu’il faut s’attaquer aux transactions artificielles et, par conséquent, aux transferts de bénéfices manipulés. Si des ressources supplémentaires doivent être mobilisées à cette fin, l’objectif ne peut qu’être moralement louable. Au fil du temps, d’innombrables mesures ont déjà été prises au niveau belge et international pour faire en sorte que chaque pays reçoive sa juste part du gâteau.

Ces mesures entraînent toujours une charge administrative supplémentaire. La plupart d’entre elles sont si récentes que l’impact de leur mise en œuvre ne peut pas encore être mesuré. Et voilà que l’on évoque déjà des mesures supplémentaires… Commençons déjà par appliquer correctement les mesures existantes, avec ouverture d’esprit, et sans trop de stigmatisation ou de préjugés. Retenons également qu’un consensus sur les principes généraux en la matière se dégage au niveau international, tout en admettant que la manière dont un pays comme la Belgique peut peser sur l’antenne locale d’un groupe international suscite beaucoup plus de questions que de réponses. Malgré l’annonce d’un engagement politique international fort en faveur d’un impôt minimum, le problème dans ce cas n’est pas le taux, mais la base sur laquelle le taux est appliqué. Plus d’activité économique signifie plus de bénéfices et plus de bénéfices apportent plus d’impôts dans l’escarcelle belge. Il n’y a rien de plus simple que cela.

Relance économique

Alors, qu’y a-t-il de malheureux à tout ça? N’est-il pas normal que les multinationales apportent leur contribution? Oui, comme je l’ai dit, bien sûr, mais gardons à l’esprit ce que nous voulons réaliser en fin de compte: remettre la Belgique sur la carte, la relancer.

Il est clair que nous devons nous concentrer sur la stimulation de l’activité économique. Tant au niveau local via les PME que via les multinationales.

À en juger par la manière dont les pays limitrophes abordent la question, il est clair que nous devons nous concentrer sur la stimulation de l’activité économique. Tant au niveau local via les PME que via les multinationales. De nos jours, la distinction entre les deux mérite d’ailleurs d’être nuancée dans de nombreux domaines. Pour les unes comme pour les autres, l’expansion internationale et une présence au-delà de nos frontières sont la clé pour tirer le meilleur parti de notre situation unique, de notre matière grise et de notre économie ouverte. Si on exerce des activités à l’échelle internationale, on est obligé de structurer fiscalement et légalement cette présence à l’étranger et donc d’appliquer le système des prix de transfert. Il s’agit, ni plus ni moins, que d’une conséquence nécessaire.

Somme toute limitées, les recettes attendues qui ont été inscrites au budget à cet égard confirment aussi que le gouvernement n’est pas enclin à assimiler les prix de transfert à de la fraude. Les entreprises tiennent précisément le même discours. Le modèle de coopération entre le gouvernement et le contribuable tel qu’il est présenté dans l’accord de coalition a été accueilli avec un certain enthousiasme lorsque les premières mesures ont été prises. Continuons à travailler en ce sens.

Stabilité fiscale

Si nous voulons que la relance soit un succès, nous avons besoin d’acteurs internationaux prêts à faire de la Belgique leur point d’appui, leur centre de connaissances ou leur nœud de décision.

Ce qui compte, ce ne sont pas les cadeaux fiscaux, mais un traitement fiscal prévisible et non contradictoire.

Et vous le savez, nous constatons que de plus en plus de groupes vont effectivement dans cette direction et voient la Belgique comme un fer de lance pour des investissements (verts) qui les placent sur la carte de manière durable. Que ces groupes aient ou non leurs origines en Belgique ne fait guère de différence. Ce qui compte, ce ne sont pas les cadeaux fiscaux, mais un traitement fiscal prévisible et non contradictoire. Et rappelez-vous: s’il n’y a peut-être pas de consensus fiscal international (sans parler de la concurrence entre les pays), il y a certainement un consensus sur le fait que le pays où les entreprises créent la valeur réelle peut imposer une partie plus importante du bénéfice consolidé. Mettons-y donc tous nos efforts, comme l’ambitionnent les mesures de relance.

