Semestre le plus chargé jamais enregistré pour les fonds d'investissement

Depuis le début de cette année, les fonds d'investissement ont conclu pour une valeur de plus de 500 milliards de dollars de transactions. Un plus haut depuis 1980.

Les fonds d'investissement ont connu le semestre le plus chargé depuis 1980 au niveau mondial, concluant près de 6.300 transactions pour une valeur de 513 milliards de dollars et contribuant à propulser le marché des fusions- acquisitions à un niveau record, ressort-il de chiffres du spécialiste des données financières Refinitiv.

La raison est simple: la faiblesse des taux d'intérêt stimule le marché. Depuis des années, cette situation permet aux acheteurs - pas seulement des fonds d'investissement - d'emprunter la voie des rachats à prix plancher. Elle pousse en masse les familles fortunées, les gestionnaires d'actifs, les fonds de pension et les assureurs vers l'immobilier et les infrastructures, mais aussi et surtout vers le private equity dans leur recherche de rendement.