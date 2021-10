Un multi-entrepreneur pour valoriser la R&D de l'ULiège

Fondateur, notamment, de IP Trade, Didier Mattivi va diriger la nouvelle administration chargée de la recherche et de la valorisation de la propriété intellectuelle sur le marché.

Le multi-entrepreneur Didier Mattivi a été nommé à la direction de l'administration de la Recherche, de l'Innovation et de la Valorisation de l'ULiège, une nouvelle entité de 80 personnes qui regroupera bientôt deux départements aujourd'hui séparés.

Didier Mattivi succède d'un côté à Michel Morant à la direction de l 'équipe de l'Interface Entreprises-Université, qui est chargée de la création des spin-off, des transferts de technologie vers les entreprises et de la gestion des brevets. Mais il devra également préparer l'intégration des équipes de l'Interface avec celles de l'administration de la Recherche au sein de la nouvelle administration créée. Ce qui permettra de maximiser l'impact de la recherche menée au sein de l'Uliège, et de renforcer le rôle de cette dernière dans le développement économique régional.

Ingénieur civil électricien-physicien diplômé de l'ULiège, Didier Mattivi est également licencié en gestion de l'ULB. Il a commencé sa carrière dans l'informatique bancaire, avant de rejoindre le service commercial de CISCO. En 2005, il a créé la spin-off IP Trade, devenue numéro 2 mondial de la téléphonie pour les salles de marchés. En mai 2017, il a géré le rachat de IP Trade par BT, dont il est devenu responsable vente de la division salles de marchés. Il a quitté le groupe britannique en 2019, et a créé deux sociétés, Wild Bishop (studio de création et incubateur de jeux vidéo) et Barwal, première société à fabriquer des fûts en chêne belge travaillant avec les viticulteurs.