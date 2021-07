Un quintette d'erreurs à l'origine de l'affaire Fortis

La manière dont les dirigeants de Fortis ont décidé du rachat d'ABN Amro en 2007 interpelle les chercheurs en "error management". Mais ceux-ci pointent aussi le plan de financement de l'opération, la culture de l'entreprise, son mode de gouvernance et sa stratégie.

Qui ne connaît pas les grandes lignes de l'affaire Fortis? On en a parlé tant et plus au gré de la progression des différents épisodes de la saga judiciaire qui en a découlé. La discipline de l'error management ou gestion de l'erreur, telle qu'enseignée à la Solvay Brussels School of Economics & Management, nous offre toutefois un regard un peu différent sur l'histoire. Ses chercheurs ont, en effet, tenté d'identifier les moments où des "déviations non intentionnelles et inattendues des règles ou normes" (ce qui correspond à la définition de l'erreur de gestion) ont conduit à des décisions malheureuses.

On peut les résumer en cinq volets: la prise de décision de rachat d'ABN Amro, le refus d'arrêter le processus d'acquisition décidé par le conseil d'administration de Fortis en septembre 2008, le plan de financement des 24 milliards d'euros à débourser pour la part de la banque néerlandaise dédiée aux Belges, l'absence de "psychological safety" (sécurité psychologique) au comité de direction du groupe, et, last but not least, la motivation stratégique du "deal".

Un bref rappel de faits... En 1998, le groupe Fortis prend le contrôle de la Générale de Banque au nez et à la barbe du groupe néerlandais ABN Amro qui souhaitait la racheter. En 2007, Fortis crée une alliance avec la Royal Bank of Scotland et l'Espagnol Santander pour lancer, en mai, une offre d'achat conjointe sur ABN Amro, qu'ils comptent ensuite se partager. La crise des subprimes aux États-Unis prend de l'ampleur et s'étend aux banques européennes fin 2007. Au début de l'année 2008, alors que le processus d'acquisition est en cours, Fortis éprouve des difficultés croissantes à assurer le financement des 24 milliards d'euros pour sa part de la cible et à maintenir ses fonds propres à un niveau suffisant. Il prend diverses mesures, dont deux augmentations de capital, le renoncement au dividende intermédiaire, le versement du dividende entier en actions plutôt qu'en cash, puis en juillet le remplacement de son CEO Jean-Paul Votron par Herman Verwilst, sans réussir à interrompre le vent des rumeurs alarmantes sur sa situation financière, ni la chute du cours de Bourse. En octobre 2008, le groupe échappe de peu à la faillite, mais se voit démantelé: l'État néerlandais reprend ABN Amro, BNP Paribas prend le contrôle de Fortis Banque, tandis que ce qui reste du groupe Fortis (les assurances pour l'essentiel) devient Fortis Holding, précurseur de l'actuel Ageas. Commence alors un long parcours judiciaire pour les anciens responsables de Fortis, dont l'ex-CEO Jean-Paul Votron et le président Maurice Lippens, poursuivis par des actionnaires appauvris et furieux.

"C'est un écueil classique dans la prise de décision: on se piège en filant sur une piste sans considérer toutes les options." Paul Verdin Professeur de l’université en stratégie et directeur de la Chaire Baillet-Latour d'"Error Management", professor emeritus à l’ULB et à la KUL

"Qui a pris la décision de rachat d'ABN Amro?" Pour le professeur Paul Verdin, qui a dirigé la Chaire Baillet-Latour sur la gestion de l'erreur jusqu'à cette année (l'activité sera intégrée désormais dans le cursus "classique" de l'école de commerce), la réponse à cette question simple est loin d'être évidente. "On n'a pas réussi à identifier à quel moment cette décision a été formellement prise au conseil d'administration ni par qui, développe-t-il. Il y a eu des réunions où l'on a envisagé l'acquisition parmi d'autres sujets, puis d'autres où il a semblé clair aux yeux de tous que la décision avait été prise. C'est un écueil classique dans la prise de décision: on se piège en filant sur une piste sans considérer toutes les options. On peut parler alors d'un accord en escalade."

Un administrateur guère entendu

Deuxième moment clé, la séance du conseil d'administration du 4 septembre 2007. Piet Van Waeyenberge, administrateur indépendant et membre du Risk and Capital Commitee de Fortis, soulève la question: ne faudrait-il pas renoncer au rachat d'ABN Amro? S'il s'inquiète de la situation, c'est parce que plusieurs grandes banques européennes, dont l'allemande IKB et la française BNP Paribas, ont commencé à rapporter des pertes issues des subprimes américaines. La clause MAC (Material Adverse Change), qui permet d'annuler une opération lorsque des changements majeurs interviennent dans son environnement économique, financier ou politique, est alors évoquée: on pourrait y recourir pour tout annuler. "La proposition n'a pas été retenue et l'administrateur en question a présenté sa démission lors de l'assemblée générale qui a suivi. Le conseil a décidé de poursuivre le rachat sans examiner toutes les options, tous les scénarios."

Il faut ajouter que la direction du groupe avait rédigé un rapport sur son exposition éventuelle aux subprimes, qui avait conclu à un effet marginal sur ses résultats, et qu'à la demande de certains administrateurs une analyse juridique avait été menée sur la possibilité d'actionner la clause MAC, qui avait conclu, peut-être un peu vite, par la négative.

19 Milliards d'euros Sur les 24 milliards d'euros déboursés en 2008 par Fortis pour acquérir sa part d'ABN Amro, il y avait 19 milliards de survaleur.

Le plan de financement lui-même était basée sur des critères beaucoup trop optimistes, selon Paul Verdin. "Celui-ci ne tenait pas compte de l'aggravation possible de la crise financière née des subprimes. Et alors qu'il aurait fallu financer l'opération à long terme, il faisait la part trop belle aux emprunts au jour le jour sur le marché interbancaire. Ce qui a généré un problème de liquidité, susceptible de se traduire rapidement en problème de solvabilité."

Fortis avait aussi payé très cher sa cible: sur les 24 milliards d'euros, il y avait 19 milliards de goodwill (survaleur par rapport à l'actif). "La combinaison de ce prix élevé et d'un financement un peu juste aurait pu, malgré tout, réussir dans des conditions de marché normales, mais pas dans un contexte de crise financière."

"Pour obtenir une bonne gestion des erreurs, il faut aussi établir une culture d'entreprise qui ménage un climat de sécurité psychologique." Paul Verdin

L'analyse de l'affaire renvoie aussi aux personnages principaux qui l'ont animée, à la culture de l'entreprise et au mode de gouvernance en son sein. "Comment interagissaient le comité de direction et le conseil d'administration de Fortis? s'interroge Verdin. Maurice Lippens était un président fort impliqué, peut-être même trop. De l'autre côté, le CEO Jean-Paul Votron a fini par perdre l'appui du conseil. La gouvernance ne fonctionnait pas bien. Pour obtenir une bonne gestion des erreurs, il faut aussi établir une culture d'entreprise qui ménage un climat de sécurité psychologique. Il faut qu'on puisse présenter des vues ou opinions opposées, remettre ce qu'on fait en question et rapporter ce qui ne marche pas. Je ne crois pas que ceci faisait partie de la culture du comité de direction de Fortis."

Options négligées

À noter qu'à plusieurs reprises, Maurice Lippens s'était inquiété des emportements du CEO contre des membres de son équipe. Ce dernier aurait, de l'avis d'observateurs, instauré un style de leadership trop autocratique, imperméable à la contradiction, ce qui confirme l'hypothèse d'une absence de ce bouclier contre l'arbitraire qu'est la "psychological safety".

Quant au conseil d'administration, il a péché par son refus d'examiner, à différentes étapes du processus d'acquisition, les alternatives possibles "alors que sa finalité est d'assurer la continuité de la société et d'empêcher la prise de risques susceptibles de remettre son existence en question".

"On peut certes caresser l'ambition de devenir N°1, mais quel est l'intérêt stratégique pour sa société?" Paul Verdin

À peu près au même moment, le brasseur AB InBev lançait son OPA sur l'américain Anheuser-Busch pour quelque 50 milliards de dollars. En pleine crise financière, en réalité, puisque l'offre a été initiée en juin 2008. Comment expliquer cette différence de destin entre les deux opérations? "La crise était essentiellement dans le chef des banques, estime Paul Verdin, mais tout reste une question d'appréciation: jusqu'où peut-on aller dans la prise de risque? La défense de Maurice Lippens et de Jean-Paul Votron a consisté à dire que le rachat d'ABN Amro aurait pu réussir, et qu'ils auraient alors été les champions du secteur bancaire. Cela nous ramène à un phénomène souvent rencontré dans nos études de cas: des stratégies d'acquisition aux motivations douteuses. On peut, certes, caresser l'ambition de devenir N°1, mais quel est l'intérêt stratégique pour sa société? Il est d'ailleurs interpellant de se rappeler que dix ans avant l'affaire Fortis, ABN Amro avait elle-même adopté une ambitieuse stratégie de conquête à l'international (y compris en ciblant la Générale de Banque), qui s'était mal passée et qui avait affaibli la banque néerlandaise. D'autres grandes banques s'y sont cassé les dents à l'époque, et l'on a découvert que ces stratégies ne marchaient pas parce qu'il n'y avait pas de création de valeur suite aux rachats."

Saatchi et AB InBev comme Fortis?

Ceci dit, si elle a réussi, l'acquisition d'Anheuser-Busch par AB InBev, puis celle de SABMiller par le même en 2016, peuvent soulever le même genre de questions. "La logique de cette stratégie requiert de toujours trouver la cible suivante, par définition à chaque fois plus grande, commente le professeur. Arrive un moment où il n'y a plus de sociétés à reprendre, sauf les plus chères. Pour AB InBev, cela a été SABMiller. Puis une fois N°1, on ne peut plus continuer, sauf si l'on élargit son terrain de chasse à un autre secteur. C'est ce qu'a fait le groupe de publicité Saatchi & Saatchi dans les années 1980: après avoir crû par acquisitions dans son secteur, il a voulu racheter une banque."

Il y a échoué en raison de la survenance du krach de 1987, puis a été racheté par Publicis. Reste à voir si l'on peut identifier dans ces deux cas une ou plusieurs erreurs de gestion? "On doit se poser la question suivante, répond Paul Verdin: en disposant de la même information, aurait-on fait la même chose? Si, avec la même info, on aurait dû décider autrement, il faut parler d'erreur stratégique, mais Carlos Brito, l'ex-CEO d'AB InBev, a toujours dit que si c'était à refaire, il rachèterait toujours SABMiller... Et comme le bien-fondé d'une stratégie ne se démontre qu’à long terme, il faudra attendre encore pour savoir s’il a eu raison."

