Un tiers des entreprises inondées sont structurantes

Avec l'aide de l'Université de Liège, et à partir de la base de données Leodica qui regroupe les entreprises qui déposent des comptes, la SPI estime à plus de 10.000 les entités économiques (sièges sociaux et établissements) établies dans les communes les plus touchées par les inondations dans les bassins de la Vesdre et de l'Ourthe. Abstraction faite des personnes physiques et des entités comme les villes et communes ou les ASBL qui ne sont pas tenues au dépôt de comptes, l'échantillon est ramené à 3.035 entreprises sises dans ces communes.