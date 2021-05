Une pépite indienne de plus au trésor des Boël

Énième pari gagnant pour Sofina qu'est Pine Labs, la solution de gestion de paiements pour commerçants. Sa valorisation a triplé en un an à trois milliards de dollars.

La croissance est fulgurante . En un an, le chiffre d'affaires a augmenté de 43% pour atteindre les 78,5 millions d'euros environ.

La valorisation de Pine Labs a triplé en un an pour atteindre les 3 milliards de dollars.

Résultat, l'entreprise n'est pas restée inaperçue . Elle vient d'ailleurs même de finaliser cette semaine une levée de fonds de quelque 285 millions de dollars (233,4 millions d'euros). Une opération qui a porté sa valorisation au triple de ce qu'elle était encore il y a un an, pour atteindre aujourd'hui les trois milliards de dollars (2,5 milliards d'euros), apprend-on.

Du côté du holding de la famille Boël, à bord depuis 2015 déjà, on se frotte évidemment les mains. Courant 2020, Sofina vendait d'ailleurs une partie de sa participation pour atteindre les 4,93% à fin décembre. Un an plus tôt, il s'agissait de 6,42%.