Va-et-vient dans la galaxie Floridienne

"Je ne pouvais plus consacrer assez de temps à des mandats non exécutifs."

Mais les mouvements sont aussi plus proches puisqu'au QG, c'est Bernard Delvaux qui quitte le conseil qu'il rejoignait en juin 2020, a-t-on appris. "Au vu de mes nouvelles fonctions exécutives chez Etex (pour lesquelles une période de transition a démarré en septembre, avant une prise de fonction officielle en tant que CEO en janvier, NDLR), je ne pouvais plus consacrer assez de temps à des mandats non exécutifs", confie l'intéressé. L'ancien patron de la Sonaca sera remplacé par Catherine Pycke. Patronne et présidente du groupe laitier familial de Flandre-Orientale Inex, l'intéressée est également présidente de la Confédération belge de l’industrie laitière et membre du comité stratégique de la FEB.