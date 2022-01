Varun et Ghazal Alagh, tycoons indiens de la énième licorne de Sofina

Ghazal et Varun Alagh ont eu l'idée de commercialiser leurs propres produits de soins pour bébé faute d'avoir pu trouver sur le marché une offre adéquate pour leur propre tout-petit.

Le "power couple" derrière le vendeur de produits de soins naturels Mamaearth a pu fêter le passage à l'an neuf fort du statut de première licorne de 2022. Tout comme Sofina.

Commencer 2022 fort du titre de première licorne de l'année, tel est l'accomplissement du "power couple" indien Varun et Ghazal Alagh à la suite de leur récente levée de quelque 52 milliards de dollars. Leur entreprise Mamaearth, dont le holding des Boël Sofina est actionnaire (7,31%) depuis le premier semestre de l'année dernière, est en effet valorisée à 1,2 milliard depuis lors.

Pour autant, la croissance sans "purpose" n'a jamais été l'objectif du duo composé d'un ancien du monde des produits de grande consommation (Unilever, Diageo, Coca-Cola) et d'une artiste formée aux sciences de l'informatique. "À quoi bon diriger une entreprise si tel est le cas?", exprimait ainsi en substance récemment celle qui est en charge de l'innovation et participe à la déclinaison indienne de l'émission télé américaine "Shark Tank" où des entrepreneurs viennent pitcher leur projet devant un panel d'investisseurs (les "sharks").

Dès la création de la société en 2016, l'objectif a été clairement établi. Non, Mamaearth ne serait pas un énième acteur de la vente de produits de soins pour la peau et les cheveux, mais aussi de beauté. La volonté des fondateurs fut dès le début de proposer des produits naturels et sans toxine d'une part, en vente directe aux consommateurs d'autre part.

Le pari a fait mouche. En cinq ans, le chiffre d'affaires est passé d'une petite trentaine de milliers de dollars à 15 millions en 2020. L'an dernier, le chiffre était encore multiplié par plus de quatre et devrait même dépasser les 130 millions cette année. En tout cas, "nous sommes en bonne voie", a déclaré en ce mois de janvier le couple à la presse locale.

Il faut dire que les Alagh ne se sont pas contentés de simplement distribuer des produits existants. La décision de développer des marques maison alimente désormais également l'expansion et l'adoption plus large par les consommateurs.

Ensemble dans la vie privée depuis dix ans environ, Varun et Ghazal Alagh - respectivement "Chief Dad" et "Chief Mama" de Mamaearth - se définissent comme issus de la classe moyenne et s'étant construits "eux-mêmes".

L'idée leur est venue assez logiquement. Malgré leurs efforts, ils ne parvenaient pas à traiter l'affection cutanée de leur bébé avec les produits disponibles sur le marché indien - en raison de leur composition et/ou de leur qualité. C'est alors qu'ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes.

En s'appuyant sur l'état de la recherche scientifique et de petits focus groups composés de mères de famille, le couple a imaginé six produits à destination des tout-petits, à savoir des lotions, des crèmes anti-éruption cutanée, des shampoings, des huiles de massage, des nettoyants pour le corps et des couches.

De là, ils ont attaqué le marché forts d'une approche basée sur l'écoute permanente des retours clients et non sur les chiffres macro du marché adressé. "C'est quelque chose qui nous a donné l'élan", évoquent-ils désormais. Après tout, "ce n'est pas si difficile. Vous pouvez lancer une production à partir de 4.000 à 5.000 unités, les vendre et voir la réponse".