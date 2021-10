Voici les 5 nommés pour le prix de l'Entreprise de l'année

Analis (Suarlée), G. Moury (Ans), Goumanisto (Andenne), Iris (Evere) et Odoo (Grand-Rosière) sont les finalistes de la 26 e édition du prix de l'Entreprise de l'année , a annoncé, ce lundi, EY, qui organise ce prix en collaboration avec L'Echo et BNP Paribas Fortis.

Les cinq entreprises ont été sélectionnées par EY sur base de certains critères, comme la croissance et les résultats financiers de la société, la volonté d'entreprendre, l'innovation, l'internationalisation et une gestion exemplaire de l'entreprise. La taille et le chiffre d'affaires jouent également un rôle, mais dans une moindre mesure.