Wilhelm & Co brandit la menace d'une action en justice à 60 millions d'euros

Suite et pas fin du bras de fer qui oppose le promoteur immobilier Wilhelm & Co à la ville de La Louvière concernant le vaste projet immobilier La Strada. Alors que la ville a annoncé il y a quelques jours la caducité de la convention qui la liait au promoteur, ce dernier vient de sortir du bois et menace la ville d'une action en justice. "Nous n'avons jamais dit que nous étions dans l'incapacité définitive de réaliser ce marché", a expliqué jeudi Peter Wilhelm, le CEO de la société.