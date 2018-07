4,7 milliards de dollars d'amende pour du talc

♦ Le verdict. Un jury composé de six hommes et six femmes d'un tribunal de St. Louis (Missouri) a décidé de condamner le groupe pharmaceutique après six semaines de procès et huit heures de délibéré. Les dommages se composent de 550 millions de dollars en dommages compensateurs et plus de 4,1 milliards de dollars de dommages punitifs. J&J est donc condamné à verser 4,69 milliards de dollars de dommages dans ce procès intenté par 22 femmes et leurs familles.