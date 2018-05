450 emplois supprimés chez Mestdagh

La direction du supermarché Mestdagh a présenté son plan de restructuration à ses travailleurs. 450 postes seront supprimés et une plus grande flexibilité est demandée au personnel. Aucun magasin ne devrait disparaître.

Le message des dirigeants de Mestdagh aux 2.700 salariés du groupe de distribution est clair: il faut davantage de polyvalence. En exposant les détails de la réorganisation de ses 83 enseignes, le groupe Mestdagh impose ainsi le travail le dimanche et supprime au passage le principe du quart d'heure payé (une pause de 15 minutes dont la suppression chez Carrefour avait créé des remous).

450 postes passeront également à la trappe. La direction souhaite que ces suppressions d'emplois se fassent le plus possible par des départs volontaires et promet de ne fermer aucun des 52 magasins intégrés. La question des 31 enseignes franchisées n'a pas encore été abordée.