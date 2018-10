56 Carrefour Market toujours fermés

Depuis lors, cinq conseils d'entreprise extraordinaires et six réunions de négociation ont été organisés dans le cadre de la procédure de licenciement collectif sans aboutir, selon les syndicats. Or le temps presse notamment pour les éventuelles mesures de prépension à 56 ans. Une fois la fin de l'année écoulée, il ne sera plus possible de faire appel à ce système.