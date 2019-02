57 emplois en danger chez Fnac Belgique

Le distributeur justifie sa décision par les problèmes financiers qu'il rencontre sur notre territoire. Fin 2017, Fnac Belgique faisait état d'une perte nette de 755.000 euros contre un bénéfice de 1,5 million un an plus tôt. Il demande à présent plus de flexibilité de la part de ses employés alors que l'enseigne a du mal à suivre la cadence imprimée par les ténors du commerce en ligne.