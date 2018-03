6.650 emplois créés dans le hard discount en 5 ans

Aldi sort l’arsenal marketing

Aldi a annoncé mardi, lors de la présentation de son nouveau magasin de Diegem, un investissement de 350 millions d’euros et l’engagement de 450 collaborateurs d’ici 2019. Cette stratégie d’investissement permet à Aldi de suivre son concurrent Lidl et de mener 40 projets immobiliers par an et de rénover 308 magasins d’ici 2019, soit 7 filiales par semaine.

Pour se mettre en avant et peut-être glaner des clients des acteurs traditionnels de la grande distribution, Aldi sort l’arsenal marketing. En effet, l’agencement des rayons a été revu pour diriger le client. Les congélateurs sont en hauteur de manière à voir le produit à plusieurs mètres.

Ensuite, l’éclairage mise sur le led, qui rend l’aspect des produits plus attrayant. Autre argument de communication: la fraîcheur. L’espace boulangerie avoue faire venir ses pains congelés et les cuire ensuite sur place… En ce qui concerne les fruits et les légumes, les deux tiers proviennent de la Belgique.