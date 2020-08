7.000 emplois menacés chez Marks & Spencer

Fin juillet, Marks & Spencer annonçait la suppression de 950 emplois à cause de la pandémie. Dirigeants et employés administratifs étaient alors visés.

"Nous annonçons aujourd'hui des propositions pour rendre encore plus souples nos opérations dans nos magasins et nos structures de direction."

"En mai nous avions annoncé que nous apprendrions de la crise, que nous allions accélérer notre transformation et devenir une société plus agile dans un monde où les habitudes de consommation ont définitivement changé", a rappelé Steve Rowe, CEO. "Nous annonçons aujourd'hui des propositions pour rendre encore plus souples nos opérations dans nos magasins et nos structures de direction."