ABN Amro tord le cou à la "prime" de Colruyt...

Dans la foulée des résultats annuels publiés cette semaine par le numéro un belge de la grande distribution, Robert Jan Vos et Eric Wilmer d’ ABN Amro ont décidé d’abaisser leur recommandation sur la valeur à "vendre" contre "conserver" avant avec un objectif de cours de 48 euros (-2 euros). Le titre perdait plus 4% en matinée à 49,4 euros dans un marché en légère hausse.

Double déception

On le sait, les chiffres dévoilés par Colruyt mardi ont doublement déçu. D’abord, parce que pour certains d’entre eux, ils se sont révélés inférieurs aux attentes. Et ensuite, car le groupe a accusé une contraction de sa part de marché. L’absence de prévisions pour les mois à venir n’a pas aidé, non plus. Résultat : depuis mercredi matin, le titre a chuté de près de 10%.