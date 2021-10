Accord social chez Lidl, les magasins à nouveau ouverts

La plupart des magasins Lidl ont rouvert mardi après être restés portes closes ces derniers jours en raison d'un conflit social. La semaine dernière, le personnel s'était mis en grève dans de nombreux magasins pour protester contre la forte charge de travail. Certaines succursales étaient d'ailleurs encore en grève lundi. Dans la nuit de lundi à mardi, après des heures de négociations, les syndicats et la direction sont finalement parvenus à un accord préliminaire sur une série de mesures.

L'accord prévoit notamment d'injecter 42 heures supplémentaires de travail par semaine dans les magasins et de renforcer l'équipe volante déployée dans les magasins où le personnel est absent pour cause de maladie. Celle-ci sera augmentée de 83 employés (de 140 à 223). En outre, les tâches du personnel seront simplifiées et des initiatives visant à accélérer l'arrivée de nouveaux collègues verront le jour. Enfin, un calendrier de négociations a été défini jusqu’à fin mars 2022 pour poursuivre les discussions, notamment sur la durée de travail.