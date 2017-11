Ahold Delhaize a fondu de 7 milliards, à quand la fin du calvaire?

Ahold Delhaize publiera ses résultats trimestriels mercredi matin. Malgré un léger recul des ventes, l'Ebitda sous-jacent et le résultat d'exploitation devraient s'inscrire en hausse, estiment les analystes.

Amazon vs Ahold Delhaize, struggle for life

C’est quand même assez rare pour être souligné. Malgré une large majorité d’analystes qui recommandent d’acheter la valeur (22 pour 8 à "conserver" et deux qui conseillent de la vendre) et un objectif de cours moyen de 20,06 euros, l’action Ahold Delhaize peine à convaincre les investisseurs. C’est bien simple, depuis la fusion officielle et la cotation de la nouvelle entité fin juillet 2016, le titre a perdu un quart de sa valeur. Soit 7 milliards d’euros à la grosse louche. On ose à peine imaginer quel serait son niveau actuel si le titre ne bénéficiait pas d’un vaste plan de rachat d’actions propres.

L'électrochoc Amazon

L’annonce, en juin dernier, du rachat de Whole Foods par Amazon n’a fait qu’empirer la situation en remettant en cause le modèle même de la grande distribution alimentaire aux Etats-Unis où le groupe est fortement implanté. Et le moulin à rumeurs s’est mis à tourner comme un jour de tempête. Amazon pourrait racheter Carrefour . Ou un autre groupe français. Ahold Delhaize serait intéressé par son concurrent américain Kroger. On attend la suivante…

En Belgique, non plus, la situation n’est pas rose avec un chiffre d’affaires qui plafonne. Denis Knoops, responsable de l’enseigne, a d’ailleurs été limogé en septembre dernier et remplacé par le Français Xavier Piesvaux.

Synergies sous-estimées?

Mercredi, on en saura un peu plus sur l’état de santé d’Ahold Delhaize puisque le distributeur publiera ses résultats trimestriels avant Bourse. "Après les récents développements dans le paysage de la distribution alimentaire aux USA, on accordera une attention particulière aux commentaires sur l’environnement concurrentiel et sur l’inflation des prix" souligne Alan Vandenberghe de KBC Securities qui est à l’achat sur le titre avec un objectif de cours de 22 euros. "Rappelez-vous, ajoute-t-il, qu’Ahold Delhaize jouit d’économies de coûts récurrentes qui lui permettent d’affronter la pression concurrentielle. Il dispose aussi probablement d’une marge au niveau des synergies issues de la fusion qui, à notre avis, ont été volontairement sous-estimées".

"Scénario apocalyptique"

Au niveau du compte de résultats, le consensus des analystes table sur un chiffre d’affaires trimestriel en léger recul à 15,19 milliards d’euros. Par contre, l’Ebitda sous-jacent devrait progresser de 2,7% (+6% à taux constants) à 1,007 milliard, tout comme le résultat opérationnel sous-jacent qui devrait croître de 5% à 569 millions.

Pour Matthias Maenhaut, analyste chez ING, Ahold Delhaize va maintenir ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice. Il recommande aussi un achat du titre avec un objectif de cours de 21 euros. Il estime que le marché est trop pessimiste. Même son de cloche chez Erik Joly, chef économiste chez ABN Amro private banking. Il a intégré la valeur dans ses 5 actions préférées. "Le cours reflète un scénario apocalyptique, peu réaliste" affirme-t-il.