"Ahold Delhaize affiche une décote de 10 à 15% sur ses concurrents"

"Solide", "robuste", ce sont le mots qui reviennent chez la plupart des analystes financiers pour qualifier le chiffre d’affaires du quatrième trimestre généré par Ahold Delhaize . Non seulement, il s’établit à 16,5 milliards d’euros en hausse de 3% à taux de change constants mais, en plus, il dépasse de 0,7% la prévision estimée à partir du consensus des analystes. Le marché a salué cette performance, le titre prenant plus de 3% en matinée.