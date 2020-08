Ahold Delhaize dépasse largment les attentes

La crise du Covid-19 a dopé les revenus d'Ahold Delhaize et fait exploser les ventes en ligne. Le dividende intérimaire est relevé de 60%.

La tendance, amorcée au premier trimestre, s'est confirmée au-delà des attentes au deuxième: la crise du Covid-19 a donné un solide coup de fouet aux revenus d'Ahold Delhaize . Avec des ventes nettes de 19,1 milliards d'euros (+15,9% à change constant), le distributeur néerlando-belge dépasse de plus d'un milliard d'euros les attentes des analystes .

La croissance est particulièrement spectaculaire aux États-Unis, où les ventes des cinq filiales locales ont progressé de 20,6% sur base comparable (+10,2% en Europe). Ahold Delhaize le dit lui-même: la crise du Covid-19, qui a dopé les coûts de 260 millions d'euros au 2e trimestre (+330 millions en six mois), a engendré des changements de comportement des consommateurs qui ont largement contribué à la croissance des ventes.

Objectif 7 milliards dès 2020

Les ventes en ligne explosent d'ailleurs carrément: elles ont rapporté, entre avril et juin, 1,85 milliard d'euros (+77,6%). Le bond est particulièrement spectaculaire aux États-Unis (+126,8%). "Nous prévoyons dès lors une croissance de 55% de nos ventes en ligne en 2020. Cela devrait nous permettre d'atteindre notre objectif de doubler nos ventes nettes en ligne de 3,5 milliards d'euros en 2018 à 7 milliards dès 2020, soit un an plus tôt que prévu en novembre 2018", souligne Frans Muller, le CEO d'Ahold Delhaize.