Ahold Delhaize dépasse les attentes et relève ses prévisions

Confiance et optimisme

Les dépenses d'investissement devraient s'élever à environ 2,2 milliards d'euros et reflètent les investissements plus importants dans le digital et l'omnicanal.

Fort de ces résultats, la direction du groupe relève ses perspectives 2021 de marge opérationnelle sous-jacente à 4,4% (contre 4,3% initialement prévus), de croissance du bénéfice par action sous-jacent (plus 20 à 25 % par rapport au niveau d'avant la pandémie en 2019) et de flux de trésorerie disponible (1,7 milliard d'euros, contre 1,6 attendus). Cela place la société sur la bonne voie pour atteindre 5,7 milliards d'euros de cash-flow libre cumulé sur la période 2019-2021, ce qui dépasse l'objectif du Capital Markets Day 2018 de 5,4 milliards d'euros.

