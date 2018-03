Ahold Delhaize et sa "poison pill" cibles d'activistes

Le secteur de la grande distribution connaît des heures difficiles et doit se réinventer face à la menace croissante de nouveaux acteurs comme Amazon qui ont décidé de leur tailler des croupières. Les plans de restructurations se succèdent (Carrefour) et certains sont même contraints de mettre la clé sous le paillasson (Toys’R Us). Dans ce contexte, les options pour survivre ne sont pas légion: se vendre à l’ennemi comme Whole Foods acquis par Amazon, investir massivement dans le commerce en ligne et/ou gagner en taille par fusions et acquisitions. C’est la voie empruntée par Ahold et Delhaize en 2016. Et par d’autres. Fin de la semaine dernière des rumeurs mariaient les groupes américains Target et Kroger . La concentration dans ce secteur ne semble donc pas terminée.