Ahold Delhaize laisse la porte entrouverte à une OPA hostile

Répulsif anti-OPA

L’accord permet à cette fondation d'acquérir auprès d’Ahold Delhaize des actions préférentielles cumulatives et donc de diluer un éventuel prédateur. On appelle cela une pilule empoisonnée ("poison pill"). Elle agit comme un répulsif contre une offre d’achat (OPA) non sollicitée. Dans le cas d’Ahold Delhaize, une telle offre risquerait de conduire à un démantèlement du groupe avec les actifs américains, d’un côté, et les européens de l’autre.