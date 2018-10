Ahold Delhaize perd le seul Belge de son comité exécutif

Frans Muller, le CEO du groupe, rend ainsi hommage à Marc Croonen: "Je tiens à remercier Marc pour sa précieuse contribution à Ahold Delhaize. Il a contribué à façonner et mener nos aspirations à devenir un détaillant de premier plan en matière de développement durable, en fixant des objectifs clairs et tangibles pour mesurer nos progrès. Nous nous sommes considérablement améliorés dans les domaines clés. (...) Le leadership de Marc a également joué un rôle clé dans la construction de notre marque et de notre réputation, en rendant nos lieux de travail encore plus sûrs et en garantissant une transformation en douceur après la fusion."