Ahold Delhaize porté par l'explosion des ventes en ligne et par le Covid-19

"Nous continuerons à investir en priorité dans l'accélération de nos capacités digitales et omnicanal, tout en étendant notre parc de magasins."

Rentabilité en hausse

Malgré les incertitudes liées à l'évolution de la crise du Covid-19, le groupe maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2020. "Nous continuerons à surveiller et à tirer les enseignements des changements dans les manières d'acheter et les comportements des consommateurs. Même s'il est encore trop tôt pour savoir quels paradigmes émergeront de la crise du Covid-19, nous continuerons à investir en priorité dans l'accélération de nos capacités digitales et omnicanal, tout en étendant notre parc de magasins", précise le CEO d'Ahold Delhaize, Frans Muller.