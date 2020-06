Ahold Delhaize rachète 62 supermarchés aux USA

Le groupe Ahold Delhaize a acquis, via sa filiale américaine Food Lion, 62 magasins de la chaîne Southeastern Grocers.

L'enseigne Food Lion, ex-fer de lance américain de Delhaize et deuxième filiale US d'Ahold Delhaize par le chiffre d'affaires, poursuit son expansion dans le sud-est des États-Unis. Elle a en effet annoncé le rachat de 62 magasins BI-LO et Harveys Supermarkets de la chaîne Southeastern Grocers.