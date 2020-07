Ahold Delhaize s'intéresse à Hema pour contrer Jumbo

Opération stratégique

Pour le quotidien qui se fonde sur des sources anonymes, l'intérêt d'Ahold Delhaize pour Hema porte davantage sur une opération défensive : la maison mère d'Albert Heijn et de Delhaize veut surtout éviter que Jumbo, son concurrent, se rapproche d'Hema. Le groupe de distribution s'est refusé à tout commentaire. La stratégie d'Ahold vise donc à barrer la route à Jumbo, mais l'arrivée d'Hema dans son giron pourrait aussi permettre certaines synergies : la formule Ah to-go d'Albert Heijn pourrait ainsi être adaptée aux magasins d'Hema. Les sites Ah to-go sont actuellement dans des gares, des centres urbains, des hôpitaux... Le concept: une centaine de produits disponibles permettant de constituer votre lunch paquet du jour.

Un intérêt pas neuf

Barrer la route à la concurrence

Le nom de Jumbo circule aussi depuis quelque temps dans le dossier de reprise d'Hema. Les deux enseignes ne sont pas des inconnues l'une pour l'autre. Des produits Hema sont en effet vendus dans les magasins Jumbo. Et ce dernier a déjà repris 16 sites Hema.

Le patron d'Hema, Tjeerd Jegen, ne s'est d'ailleurs jamais caché pour dire que Jumbo serait le repreneur rêvé. Mais jusqu'à présent, dans le chef de la direction de Jumbo on s'est toujours refusé à confirmer le moindre intérêt. Ce qui ne semble pas avoir convaincu Ahold Delhaize.

Si Jumbo mettait la main du Hema, il ferait un grand pas dans ses ambitions de croissance. Hema, c'est en effet 771 magasins répartis dans une dizaine de pays dont la Belgique. Jumbo compte, lui, 700 filiales aux Pays-Bas et Belgique.