Amazon va secouer la distribution avec ses 3.000 magasins sans caisse

Le numéro un mondial du commerce en ligne envisage d'ouvrir jusqu'à 3.000 nouveaux magasins Amazon Go d'ici 2021. De quoi bouleverser le secteur de la distribution.

Amazon possède déjà trois magasins Amazon Go à Seattle, la ville où se trouve son quartier général. Le concept est simple: pas de caisses, les articles ne sont plus scannés et le paiement devient automatique.

Un démarrage poussif

Les premiers tests de ses magasins où le client fait ses emplettes à l'aide de son smartphone faisaient plutôt sourire. Les couacs étaient nombreux. Les enfants, par exemple, grâce à leur petite taille, ils arrivaient facilement à se servir dans les rayons en passant sous les radars. Le système montrait aussi ses limites en cas de forte affluence.

Pour ne rien arranger, début 2017, lors de la phase d'essai du concept, les analystes estimaient que l'échoppe du futur mettrait deux fois plus de temps que les distributeurs classiques pour être rentable. Il faut dire que ce genre de merveille technologique a un prix. Le premier Amazon Go a coûté plus d'un million de dollars rien qu'en matériel, selon les calculs de l'agence Bloomberg.

3.000 magasins en 3 ans

Mais le groupe de Jeff Bezos semble avoir réglé ces problèmes et place ses pions pour figurer rapidement dans le top 5 américain de la distribution alimentaire, un objectif qu'il ne cache pas depuis le lancement des premiers Amazon Go fin 2016.

3.000 enseignes devraient voir le jour sur les trois années à venir avec en ligne de mire Chicago, San Francisco et New York, des grandes villes américaines plus friandes de ce genre d'innovation. L'accent sera mis sur la nourriture - emballée ou prête à être mangée. Amazon s'attaque ainsi frontalement aux sandwicheries, snacks et autres food-trucks qui foisonnent dans les grandes métropoles américaines. De plus, avec 3.000 magasins, Amazon rejoindra de facto le cercle des plus grands distributeurs aux États-Unis.

Démonstration de l'échoppe du futur signée Amazon

En plus de briser les codes du triptyque vieillissant caddie-rayon-caisse, les trois magasins physiques d'Amazon se démarquent de la concurrence par leur taille, des supérettes de faible superficie, moins de 170 m².