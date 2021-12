Annus horribilis pour Colruyt

Colruyt se trouve coincé entre inflation et concurrence estime un analyste.

En six mois, le titre Colruyt a perdu 30% de sa valeur, soit 2,3 milliards d'euros environ. Le groupe a dévoilé, mardi soir, des résultats semestriels inférieurs aux attentes du marché.

Chez Colruyt , on préfère ne pas donner de chiffres lorsque le groupe formule des prévisions pour ses résultats. Une bonne idée? Pas sûr… Les mots, rien que les mots, peuvent aussi envoyer l’action par le fond - rappelez-vous les perspectives formulées en juin et septembre derniers - et suscitent parfois, comme aujourd’hui, un grattage perplexe du cuir chevelu.

Peut-on, par exemple, parler d’avertissement sur résultat lorsque, dans la même phrase, le distributeur confirme ses prévisions mais utilise des termes plus forts pour qualifier la baisse attendue?

2,34 milliards évaporés

Foin de sémantique. Le constat est là : une nouvelle fois -la troisième en six mois- l’action a bu la tasse ce mercredi matin (-10%) totalisant une dégringolade de 30% depuis le mois de juin avec un cours au plus bas depuis début 2015. On parle tout de même de 2,34 milliards d'euros partis en fumée ici ...

Même si chacun devra se faire sa religion sur les perspectives pour l’exercice en cours, une réalité s’impose : pour son premier semestre, Colruyt a dévoilé des chiffres inférieurs au consensus pour toutes ses lignes de son compte de résultat. "Le pire, souligne, Hans D'Haese d’ING ("conserver" ; 51 euros) c’est que les marges (brute, Ebitda et Ebit) ont chuté fortement". Mais il relève toutefois un point positif : la part de marché est restée stable à 31%.

Attaqué sur deux fronts

Comment le numéro un de la grande distribution en Belgique en est-il arrivé là ? Pour James Grzinic de Jefferies ("conserver" ; 48,5 euros) le groupe est "coincé" entre la hausse des coûts liée à l’inflation et la compétitivité croissance du marché de retail.

"Colruyt est attaquée sur deux fronts, le ralentissement de la pandémie pèse sur les volumes tandis que la concurrence l’empêche de répercuter la forte inflation sur ses clients" explique, pour sa part, Michiel Declercq de KBC Securities ("conserver"). Comme il ne s’attend pas à voir l’inflation et la concurrence disparaître de sitôt, il a révisé ses estimations et abaissé son objectif de cours à 41 euros contre 49 euros avant.

Objectifs de cours réduits

Même décision chez Degroof Petercam ("conserver"), où Fernand de Boer, en raison de l’augmentation de la dette nette a réduit son target de deux euros pour le porter à 44 euros. Concernant les prévisions et les nuances sémantiques, il précise qu’après des discussions qu’il a eues avec la société rien ne change, si ce n’est la prime corona de 15 millions d'euros qui va être allouée au personnel.

Chez Kepler Cheuvreux, on note que la visibilité reste faible mais on reste sur ses positions à savoir "conserver" et 45,4 euros.