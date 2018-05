Après Delhaize, Carrefour... À qui le tour?

Les supermarchés Match et son enseigne de magasins de proximité Smatch comptent au total 116 magasins dont 44 intégrés qui employaient 1.752 équivalents temps plein fin 2016 (selon les derniers chiffres disponibles). Ces magasins sont réputés plutôt chers. Si l’on en croit la dernière étude de Test-Achats sur les prix chez Match et Smatch, ils sont respectivement 18% et 20% plus élevés que ceux du champion des prix bas, Colruyt.