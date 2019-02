Après les supermarchés sans caisses, les listes de courses par la voix

Le groupe Colruyt s’apprête à tester un système de commande de courses par la voix. Un échantillon de 200 clients sera chargé de tester l’efficacité du système durant quatre semaines. Colruyt appuie son système de shopping vocal sur le logiciel Google Assistant, disponible en français et en néerlandais. Un tel système a déjà été lancé par Carrefour en France et par Albert Heijn aux Pays-Bas.

La course aux nouvelles technologies à laquelle se livrent les grandes enseignes ne connaît pas de limites. Automatisation de la logistique, magasins sans caisses, commerce en ligne: tout fait farine au moulin des distributeurs, qui cherchent par tous les moyens à fidéliser une clientèle versatile.

Pour ce faire, le distributeur sélectionnera environ 200 clients qui se seront inscrits préalablement sur internet. "Les candidats devront répondre à quelques questions: utilisation de l’appli MyColruyt, de Google Assistant, afin que nous puissions diversifier les profils et assurer ainsi la représentation la plus large possible du marché", précise Laurent Vanduynhoven, consultant en marketing omnicanal chez Colruyt.