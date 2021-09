Avec Foodmaker, Delhaize devient restaurateur

Partenaires depuis plus de dix ans, la chaîne de grande distribution et l’enseigne de restaurants viennent de concrétiser un deal original: Delhaize va exploiter d’ici à deux ans dix restaurants de la marque Foodmaker.

C’est un partenariat original dans le secteur alimentaire au sens large qu’ont conclu en début d’été Delhaize et Foodmaker. Il se voit concrétisé ce mercredi avec l’ouverture, par la firme au lion, d’un restaurant. Non pas à son nom, mais à l’enseigne Foodmaker. Situé dans le bâtiment Covent Garden loué par la Commission européenne dans le quartier de la gare de Bruxelles-Nord, c’est le 16e restaurant de cette chaîne dédiée à l’alimentation "saine et équilibrée", en partie bio qui non seulement exploite des restaurants, mais est aussi fournisseur de Delhaize.

60 restaurants Foodmaker estime son potentiel à 60 restaurants.

L’accord prévoit l’ouverture dans les deux ans d’une dizaine de nouveaux points de vente Foodmaker exploités par des franchisés Delhaize. Habituée à être franchiseur via ses enseignes AD, Proxy et Shop & Go, la chaîne de grande distribution devient ainsi "master franchisé" de Foodmaker. "Cela fait plus de dix ans que nous sommes partenaires exclusifs de Delhaize, détaille Lieven Vanlommel (43 ans) fondateur et CEO de cette entreprise familiale fondée en 2004 et basée à Westerlo en Campine; nous venons d’ailleurs de renouveler ce contrat de cinq ans renouvelables cinq fois, nous fournissons aux magasins Delhaize des plats préparés, des box repas et salad bars, à partir de légumes et d’ingrédients issus de nos propres exploitations près de Diest." Des préparations maison élaborées dans une immense cuisine centrale employant 300 collaborateurs.

Master franchise

Soucieux de développer son réseau, Foodmaker n’en avait pas vraiment les moyens. D’autant que la crise est passée par là. En 2020, son chiffre d’affaires a reculé de 50 à 35 millions d’euros, et l'entreprise a affiché une perte de 4 millions.

C’est alors que Delhaize est entré dans la danse, même si le projet a été pensé avant la pandémie: "Le souci du manger sain de Foodmaker cadre parfaitement avec notre stratégie, raconte Roel Dekelver, directeur de la communication de Delhaize, nous leur avons donc proposé d’approfondir notre collaboration en les aidant à étendre leur réseau via la formule de la master franchise; nous possédons en effet l’expertise en matière d’expansion et de recherche de franchisés pour nos magasins de proximité."

La dizaine de restaurants programmés sous cette formule en 2021 et en 2022 ne devraient pas être les seuls. "L’ambition est d’en ouvrir ensuite au moins cinq par an", assure Lieven Vanlommel pour qui le potentiel de Foodmaker tourne autour des 60 restaurants. L’enseigne en exploite aujourd’hui quinze: dix en Belgique, trois aux Pays-Bas (Rotterdam et La Haye) et deux en France (Paris). Des pays où, à l’instar de Delhaize, elle fournit en exclusivité les grands distributeurs locaux Albert Heijn et Monoprix.

Dans les entreprises

Particularité: malgré la tendance au télétravail, Foodmaker exploite sous sa marque des restaurants dans des entreprises ou institutions. C’est déjà le cas chez Engie, chez Proximus et aux Pays-Bas. Ce sera le cas cette année via la master franchise de Delhaize dans le parc d'affaires de Malines à l'automne 2021.

La chaîne entend ainsi être présente à tous les instants et dans tous les lieux de consommation: restaurant, bureau, domicile. Ce dynamisme lui a valu l’an dernier le prix Mercure de la meilleure enseigne délivré par Comeos, le lobby de la distribution, pour s’être réinventée durant le premier confinement en passant à un modèle omnicanal (livraison, takeaway…) à la suite de la fermeture contrainte de ses restaurants. Si cette année le chiffre d’affaires devrait tourner entre 35 et 40 millions, il devrait revenir à son niveau d’avant crise, soit une cinquantaine de millions, grâce notamment à ces nouvelles ouvertures.