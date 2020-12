"Avec la crise sanitaire, notre base de clientèle s’est rajeunie"

Guy Colleau, le CEO de Maxeda, a bon espoir d’arriver à 18 magasins Planit dans un futur proche, même s’il est de plus en plus difficile d’ouvrir de grands magasins.

CV EXPRESS Guy Colleau naît le 30 mai 1963

1986 : diplôme d'Ingénieur Agricole (ISAB)

diplôme d'Ingénieur Agricole (ISAB) 1993-99 : directeur de magasins chez Leroy Merlin

directeur de magasins chez Leroy Merlin 2002-03 : directeur exéutif de Flunch France

directeur exéutif de Flunch France 2004-08 : directeur opérationnel France de Castorama

directeur opérationnel France de Castorama 2008-12 : CEO de Castorama France

CEO de Castorama France 2012-16 : postes de directeur au sein du groupe Kingfisher

postes de directeur au sein du groupe Kingfisher 2016-... : CEO de Maxeda DIY Group

"L’identité visuelle a évolué, les formats aussi", dit-il. Aux Brico City la proximité en milieu urbain, aux supermarchés Brico les fournitures du nécessaire pour les métiers de la décoration et de la répararation intérieures, aux Brico Planit l'assortiment maximal et une dimension visuelle, décorative.

Comment Brico vit-il la crise du Covid-19?

J’ai envie de dire que ça dépend des jours. Contrairement à l’alimentaire qui a l'assurance de ne jamais devoir fermer, le sentiment est plus mélangé chez nous, à cause du confinement. Il y a bien sûr du positif. La crise a ramené les gens chez eux, et ils se sont mis à prendre soin de leur intérieur. Le télétravail aussi nécessite des aménagements d’espace. Les gens ont plus de temps, puisqu’ils ne voyagent plus, ne vont plus au restaurant, au cinéma. Et le bricolage a plein de vertus. Cela occupe, et c’est économique: la base de notre activité, c’est comment faire plus avec moins.

La fermeture des magasins au printemps a-t-elle pesé lourd?

C’est le côté négatif, bien sûr. Nous sommes restés fermés durant un mois. Cela a été difficile, malgré le chômage technique et les reports de paiements des charges fiscales et sociales. Car cela ne remplace pas le chiffre d’affaires. Ce confinement tombait en outre à un mauvais moment, celui où nous sommes en train de charger la barque en vue de la haute saison, ce qui nous a mis sur les positions de liquidité les plus faibles.

L’e-commerce n’a pas permis de limiter la casse?

Si, bien sûr. Au moment du confinement en Belgique, nos ventes en ligne ont fortement augmenté, mais pas au point de compenser la fermeture des magasins. Acheter en ligne, c’est très facile si vous savez ce que vous voulez. On le voit bien dans les taux de pénétration: plus le produit est simple, plus on voit la part de marché augmenter. Cela explique que sur certaines catégories de produits, le taux de pénétration du commerce en ligne est proche du zéro absolu.

Ceci étant, les parts de marché du commerce en ligne dans le bricolage n’ont jamais été très importantes. Les meilleurs plafonnent à 10%. On n’a jamais été dans les proportions du textile, de l’électroménager ou de l’informatique.

Avez-vous constaté une évolution durable des ventes en ligne?

Il y a eu bien sûr une croissance, a fortiori quand les magasins ont fermé. Et des clients qui avaient peur d’aller en magasin se sont tournés vers l’e-commerce. Mais les croissances sont si fortes qu’elles ne veulent rien dire. La question, c’est plutôt le volume que cela représente. Or, on part de chiffres très modestes. Et chaque fois que nous avons rouvert les magasins, la croissance y a été supérieure à celle de l’e-commerce. Ce n’est donc pas demain que 50% de nos ventes se feront en ligne.

L’e-commerce devient malgré tout incontournable.

On a souvent tendance à envisager le online sous l’angle d’une compétition avec le offline. Peut-être. Mais le commerce en ligne offre des possibilités que l’on n’a pas en magasin. Nous faisons par exemple ce que l’on appelle du ‘drop shipment’, des extensions de gamme, purement en ligne, qui partiront directement du fournisseur chez le client. Cela permet d’enrichir l’offre et de couvrir les besoins additionnels de la clientèle.

Où en est le travail de renouvellement des Brico et Brico Planit entamé il y a 5 ans?

Après le Planit de Waterloo en 2019, nous sommes occupés à finaliser l’extension du Planit de Bruges (il devrait rouvrir au début de l’an prochain). Nous transformons aussi un Brico en Planit à Jambes.

L’ambition de passer de 12 à 18 Brico Planit est-elle toujours à l’ordre du jour?

Nous avançons pas par pas. Notre objectif, c’est d’ajouter de nouveaux Planit et de rénover les anciens. Nous nous attaquerons l’an prochain à la rénovation du magasin historique d’Anderlecht et nous sommes en train de revitaliser Ghlin. D’autres projets sont aussi dans le pipeline. Le temps du développement est souvent long, mais nous avons bon espoir d’arriver à 18 Planit dans un futur proche, même s’il est de plus en plus difficile d’ouvrir de grands magasins. Il faut trouver les terrains, obtenir les autorisations…

Dans l’alimentaire, le modèle des hypermarchés est en difficulté. Ce n’est pas le cas dans le secteur du bricolage?

Si l’on regarde le marché du bricolage au niveau mondial, le format gagnant c’est la ‘big box’. Le leader mondial, Home Depot, n’exploite que ce format de magasins. Les autres géants (Loews, Leroy-Merlin) aussi. Cela peut se comprendre: le positionnement d’un magasin de bricolage est celui d’un multispécialiste, avec des gammes très larges sur un certain nombre de métiers, qui requièrent des surfaces importantes. Les magasins de bricolage sont une exception dans le monde du retail, ne fût-ce que par le nombre de références. Un Ikea, par exemple, propose 11.000 références sur 30.000 m2. Un Brico Planit de 10.000 m2 peut en proposer jusqu’à 80.000.

Comment voyez-vous les performances de Brico? La société est en perte opérationnelle depuis trois ans, l’endettement est assez lourd.

Il faut voir les résultats au niveau du groupe Maxeda, présent sur la Belgique et les Pays-Bas (et 3 magasins au Luxembourg). Ces résultats ont fort progressé ces dernières années alors que l’endettement a diminué. Globalement, la situation économique du groupe est assez positive. Nous avons résolu ces dernières années une série de problèmes structurels pour en faire aujourd’hui une entreprise très efficace.

Brico/Brico Planit en chiffres Nombre de magasins : 150 (56 intégrés, dont 14 Brico Planit, et 94 franchisés)

150 (56 intégrés, dont 14 Brico Planit, et 94 franchisés) Ouvertures prévues en 2021 (intégrés + franchisés) : 8 magasins

8 magasins Rénovations prévues en 2021 : 19 magasins

19 magasins Emploi : 2.549 salariés

2.549 salariés Ventes en Belgique (2019) : 980 millions d’euros

980 millions d’euros Part de Marché (2019) : 46%

Le succès de notre dernier refinancement démontre la solidité des ratios. Nous avons levé sans difficulté 420 millions d’euros. Il y a eu une période difficile pour le groupe, mais cela remonte à la crise de 2008-2009, qui a été particulièrement sensible sur le marché néerlandais.

Y a-t-il encore des zones géographiques où Brico est moins présent?

Il nous reste quelques ‘blind spots’. Nous ouvrirons 8 nouveaux magasins l’an prochain, notamment à Bruxelles, Marche-en-Famenne, Ypres, Herentals... Nous avons aussi fermé des magasins moins rentables.

Comment la clientèle évolue-t-elle? On dit souvent que les jeunes ne bricolent plus…