Blokker racheté par son CEO

La chaîne Blokker est à la peine depuis plusieurs années. La famille Blokker, propriétaire historique (depuis 1896), voulait vendre. Plusieurs acheteurs potentiels s'étaient manifestés et un choix vient d'être opéré; la direction actuelle achète la chaîne, ainsi que la société holding (et donc Big Bazar) et Marskramer. Les différentes enseignes regroupent 474 magasins propres et 77 en franchise aux Pays-Bas, ainsi que 139 magasins en Belgique et au Luxembourg.