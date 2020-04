Bol.com (Ahold Delhaize) va s'attaquer au marché wallon

L'assemblée générale d'Ahold Delhaize se tient ce mercredi après-midi et est toujours en cours. Mais le CEO du groupe, Frans Muller, y a d'ores et déjà annoncé qu'un module francophone de bol.com sera lancé en juin en Belgique. "La plateforme d'e-commerce pourra ainsi s'attaquer au marché wallon ", a-t-il précisé.

Bol.com, qui est dans le giron d'Ahold Delhaize depuis 2012, fait déjà office de volet "non-food" (non alimentaire) en ligne pour Delhaize depuis le mois de septembre dernier. Un accord avec bpost a aussi été conclu en juin dernier, visant la livraison des colis de clients en Flandre et à Bruxelles. Ceux-ci ont la possibilité de se faire livrer leur commande le jour même et le dimanche.