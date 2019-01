Bongo attaque Wonderbox en justice

Bongo a attaqué Wonderbox - son seul concurrent - en justice sur fond d'allégations trompeuses et mensongères. Wonxerbox a peu goûté la chose et a rendu la monnaie de sa pièce à Bongo. Ambiance tendue sur le front des coffrets cadeaux afin de savoir qui des deux est le plus fort!

En Belgique, le marché des coffrets cadeaux est couvert par deux acteurs: Smartbox, qui évolue sous le nom commercial Bongo, et Wonderbox. Et entre les deux, la guerre est totale. Les premières escarmouches datent de l’été 2018 lorsque Bongo s’aperçoit que son concurrent direct lance une campagne publicitaire en prétendant qu’il est le numéro 1 des activités en Belgique. Piqué au vif, Bongo ne l’entend pas de cette oreille et la société mandate un huissier pour faire le décompte des activités proposées par les deux acteurs du secteur. Son verdict? 5.890 activités proposées par Bongo, contre 4.109 pour Wonderbox, a plaidé Louis Hoffreumon, l’avocat de Bongo.

Qui est le plus fort?

Fort de ce constat, Bongo a mis son concurrent en demeure de justifier cette allégation qu’il estimait trompeuse et mensongère. Cette même action vaut pour une autre allégation via laquelle Wonderbox, sur une période bien précise, estimait être le numéro 1 en termes de soins proposés.

Après des échanges — infructueux — de courriers, Bongo a décidé d’attaquer Wonderbox en justice pour faire cesser ces allégations qu’il juge trompeuses. La réponse du berger? Elle ne s’est pas fait attendre. Smartbox a contre-attaqué en prétendant, entre autres, que Bongo l’avait dénigré auprès de différents distributeurs. Ce fut le cas, semble-t-il, auprès de Carrefour, de Dreamland et de Cora. Bongo, qui nie ces tentatives de dénigrement, aurait averti les uns et les autres d’un différend opposant les deux acteurs du secteur.

On l’a dit, Wonderbox a répondu à l’attaque par l’attaque. L’essentiel des débats a porté sur la question de savoir sur quoi portaient les comparaisons en question. Pour avancer ces allégations "numéro 1 en activités" et "numéro 1 en type de soins", Wonderbox se base sur des comparaisons faites par types de coffrets et en fonction des prix demandés. Là où Bongo additionne la totalité des activités ou soins proposés. Au-delà de cette différence d’approche, Wonderbox, défendu par Mireille Buydens et Charles Bernard a sorti l’artillerie lourde, s’en prenant à 4 allégations avancées par Bongo.

Parmi celles-ci, le fait que Bongo a prétendu être le cadeau préféré des Belges, une allégation que Wonderbox estime trompeuse. Pour avancer cela, Bongo s’appuie sur ses parts de marché, supérieures à celles de Wonderbox. Mais cela ne suffit pas, a plaidé Mireille Buydens, à prétendre être le cadeau préféré des Belges. Pour elle, cette notion de "préféré" est subjective et ne pourrait en aucun cas découler d’un plus grand volume de parts de marché. Wonderbox s’en est également pris à l’allégation selon laquelle Bongo est le "numéro 1 des destinations proches de chez vous", estimant qu’il s’agissait là également d’une allégation mensongère. Les deux parties se sont employées à défendre leurs positions devant la juge des cessations, chacun appelant l’autre à cesser l’usage de ces slogans sous peine d’astreintes financières.