Boulimie d'ouvertures de magasins chez Delhaize

Début 2019, Xavier Piesvaux, CEO de Delhaize, indiquait que le groupe avait la volonté d'ouvrir quelque 300 magasins de tout type dans les années à venir. Près d’an et demi plus tard, la firme au lion semble tenir son engagement. Rien que cette année, ce sont plus de cinquante nouveaux magasins que seront ouverts. Vingt-trois ont été inaugurés à l’issue du premier semestre. Il s’agit de 3 supermarchés affiliés AD Delhaize et, surtout, de magasins de proximité, soit 4 Proxy, 13 Shop&Go et 3 Fresh Ateliers, qui couvrent ensemble une superficie de 10.500 m². Ces nouveaux magasins ont permis le recrutement de 181 collaborateurs.