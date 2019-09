CARTE | Les 16 magasins Match et Smatch menacés de fermeture

Match et Smatch, en difficulté, ont adopté un projet de plan de transformation visant "à redynamiser les deux enseignes" et passant par la fermeture potentielle de 16 magasins.

La direction de Match et Smatch envisage la fermeture de sept magasins Match (Dinant, Erquelinnes, Eupen, Jodoigne, Moustier-sur-Sambre, Nivelles et Spa) et de neuf magasins Smatch (Ertvelde, Deinze, Ingelmunster, Jupille, Coxyde, Ougrée, Merchtem, Waarschoot, Zomergem). Ces fermetures seront accompagnées par une importante réduction du nombre d'employés de la centrale.