Carrefour a tenu le bon cap dans la tempête

Le groupe de distribution Carrefour a réalisé, malgré la crise, de solides performances au deuxième trimestre et au premier semestre . Durant les mois d'avril et mai, en confinement dans la plupart des pays, les supermarchés et les magasins de proximité du groupe ont bénéficié d'un afflux de clients, aux dépens des hypermarchés. Et si le segment du non-alimentaire a souffert, le marché alimentaire a continué de bien se comporter, tandis que l'e-commerce alimentaire a "boomé" avec une croissance de plus de 100% sur le trimestre.

Sur les six premiers mois, Carrefour a enregistré un chiffre d'affaires hors taxes de 34,2 milliards d'euros, en hausse de 3,9% à changes constants et en baisse de 1,8% à changes courants. Il a bouclé la période sur un résultat opérationnel courant en hausse de 29,1% à changes constants, à 718 millions. Sa performance sur le semestre "prouve la résilience de (son) modèle, son dynamisme et sa rentabilité", a noté le PDG Alexandre Bompard. "La crise confirme la pertinence de notre stratégie multiformat et omnicanale."