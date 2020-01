Carrefour aimerait avoir les empreintes de ses clients

Une avancée technologique sans doute, mais qui ne plaît pas à tout le monde. À commencer par l’Autorité de protection des données (APD, ex-Commission de la vie privée) qui a pris contact avec Carrefour il y a quelques semaines à ce sujet. À ce moment, Carrefour proposait de comptabiliser des points épargnes sur leur carte-client via une reconnaissance des empreintes digitales.

L’autorité avait alors posé quelques questions au distributeur, et découvert que des tests avaient déjà eu lieu au préalable. Carrefour aurait donc déjà collecté les empreintes digitales de certains de ses clients.

"Il y a de forte chance que nous envoyions nos inspecteurs pour analyser ce système de plus près."

Le distributeur fait aujourd’hui un pas de plus dans la reconnaissance biométrique en liant l’empreinte à un compte bancaire. "Il y a donc de forte chance que nous envoyions nos inspecteurs pour analyser ce système de plus près", affirme l’Autorité de protection des données, sans pour autant confirmer l’ouverture d’une enquête en bonne et due forme. "Mais la réflexion est en cours", dit-on.